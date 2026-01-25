Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Finansal istikrarımızı güçlendiriyoruz

Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 'in Türkiye 'nin kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirdiğini hatırlatarak, bu gelişmenin önümüzdeki dönemde kredi notu artışına işaret ettiğini ifade etti. Şimşek, "Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" diye konuştu.

'KKM VADESİ DOLDU VE BİTTİ'

Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminin attığı bir diğer adımın ise Kur Korumalı Mevduat uygulaması olduğunu belirtti. Döviz ve altın cinsinden KKM hesaplarının tüm vadelerinin sona ermesiyle birlikte, bu uygulamaya ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığını kaydetti. Bakan Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vade vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı" dedi.