İhracat ve turizmle büyüme hedefi

KÜRESEL ölçekte ticaret politikalarında artan belirsizliklere karşın ihracat odaklı politikaların sürdürülmesi, pazar çeşitlendirme stratejileri ve rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlarla Türkiye ekonomisinin dünya ihracatından aldığı payın artmaya devam etmesi ve ihracatın 2028 sonunda 308,5 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Turizmin tüm yıla ve ülke geneline yaygınlaştırılacağı bütüncül bir anlayış ile ziyaretçi başına gelirin artırılması odaklı tematik turizm türleri desteklenecek. Bu kapsamda, seyahat gelirlerinin 2028 yılında yaklaşık 68,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.