İhracata sera etkisi

TÜRKİYE, tarımsal üretimde modernleşme ve sürdürülebilirlik vizyonuyla örtüaltı yetiştiriciliğinde büyüyor. Örtüaltı üretim, 2019'da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı teşvik mekanizmasıyla seviye atladı. Üreticiye kullandırtılan 1,7 milyar liralık kredi ile Türkiye, taze sebze ve meyve ihracatının lokomotifi haline geldi. Son 22 yılda örtüaltı üretim alanı yüzde 44 ora oranında artarak 776 bin dekara ulaştı. Taze sebze ve meyve üretiminde stratejik öneme sahip modern üretim sistemlerinden olan seracılık, son 22 yılda 540 bin dekarlık alandan 776 bin dekara çıktı. Örtüaltı tarım, Türkiye'nin dış ticaret dengesine de büyük katkı sunuyor. Öte yandan örtüaltı üretim, artan nüfus ve iklim krizi karşısında gıda güvenliğini sağlayacak en güçlü üretim modellerinden biri olacak.