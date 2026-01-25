Otomotiv sektörü 43 milyar dolarlık satış hedefliyor

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2025'te 41,5 milyar dolar ihracata ulaşarak rekor kıran otomotiv sektörünün bu yılki hedefini 43 milyar dolar olarak belirlediklerini söyledi. Çelik, geçen seneyi hedeflerinin üzerinde ihracatla tamamladıklarını ifade ederek, "Bunun en önemli etkenlerinden biri Türkiye otomotiv endüstrisinin içinde bulunduğu üretim çeşitliliğiyle beraber özellikle ana sanayinin ticari araçlar üzerindeki yetkinliği, tedarik sanayinin de 'after market' yani satış sonrasıyla beraber gelmiş olduğu nokta denilebilir" dedi.