Haberler Ekonomi TOKİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ! HANGİ İLDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK? İZMİR TOKİ KURA TARİHİ...

Son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Ocak 2026 takvimine göre, bugün Giresun’daki hak sahipleri belirlendi ve haftalık kura takvimi tamamlandı. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? İzmir TOKİ kurası ne zaman? Kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi:

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan "İlk Evim" kura çekimleri sürüyor. Başvuru sahipleri, hangi ilde ve hangi tarihte kura çekimi yapılacağını merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre Ocak ayının son günleri ve Şubat başı için kura çekimleri planlandı. İşte il il kura sonuçlarını sorgulayabileceğiniz ekran ve detaylar…

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak "kura sonucu" ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayının son günlerinde ve Şubat başına sarkan kura takvimi netleşti. İşte önümüzdeki günlerde kura çekilecek iller:

26 Ocak Pazartesi Osmaniye 1.550,

27 Ocak Salı Kilis 1.250,

28 Ocak Çarşamba Sinop 1.134,

29 Ocak Perşembe Niğde 1.030,

30 Ocak Cuma Ordu'da 2 bin 50 ve Aksaray'da 827,

31 Ocak Cumartesi Bartın'da 850 konut için kura çekimi yapılacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.

Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

