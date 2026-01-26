  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Altın fiyatları tarihi zirvede! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü | 26 Ocak altın fiyatları

Altın fiyatları tarihi zirvede! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü | 26 Ocak altın fiyatları

Son dakika haberleri... Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekorunu kırdı. Altın paralel olarak gümüş fiyatları da rekor tazeledi. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 26 Ocak Pazartesi canlı altın fiyatları...

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Altının ons fiyatı 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada gram altın 7 bin 105 liraya kadar yükseldi.



Altın, artan jeopolitik gelişmelerle birlikte rekor yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 5 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Buna bağlı olarak iç piyasada gram altın rekor seviyeyi gördü.

Gram altın 7 bin 105 liraya kadar yükseldi. Altına paralel olarak gümüş fiyatları da rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 109 dolar seviyesine kadar çıktı. Gram gümüş 152 liraya yükseldi.



İç piyasada gram altın 7 bin 84 liradan, çeyrek altın 11 bin 655 liradan, yarım altın 23 bin 343 liradan, tam altın 46 bin 461 liradan satılıyor. Gram gümüş ise 150 liradan işlem görüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA