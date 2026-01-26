Haberler Ekonomi Altın fiyatları tarihi zirvede! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü | 26 Ocak altın fiyatları Altın fiyatları tarihi zirvede! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü | 26 Ocak altın fiyatları Son dakika haberleri... Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekorunu kırdı. Altın paralel olarak gümüş fiyatları da rekor tazeledi. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 26 Ocak Pazartesi canlı altın fiyatları... İHA









Altının ons fiyatı 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada gram altın 7 bin 105 liraya kadar yükseldi.





Altın, artan jeopolitik gelişmelerle birlikte rekor yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 5 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Buna bağlı olarak iç piyasada gram altın rekor seviyeyi gördü.