EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN? TARİH BELLİ OLDU MU?

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri tahsis numarasına göre Ocak ayının ilk haftası maaşlarını zamsız olarak aldı. Tahsis numarası 1-3 arasında olanlar 1 Ocak'ta, 4-6 olanlar 2 Ocak'ta, 7-9 olanlar 3 Ocak'ta ve 0 olanların ise 4 Ocak'ta maaşları hesaplara yatırıldı. Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi. Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.