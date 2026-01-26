EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN? TARİH BELLİ OLDU MU?

Zamlı maaşlarını ayın 15'inde alan memurlar için 1–15 Ocak dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılırken, memur emeklileri ocak ayı maaşlarını zam açıklanmadan önce eski tutar üzerinden aldı. Zam oranının 5 Ocak Pazartesi günü netleşmesinin ardından, bu kez memur emeklilerinin maaş zam farklarının ne zaman ödeneceği sorusu gündeme geldi. Peki emekli maaş zam farkı ne zaman yatırılacak? İşte yanıtı...
MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri tahsis numarasına göre Ocak ayının ilk haftası maaşlarını zamsız olarak aldı. Tahsis numarası 1-3 arasında olanlar 1 Ocak'ta, 4-6 olanlar 2 Ocak'ta, 7-9 olanlar 3 Ocak'ta ve 0 olanların ise 4 Ocak'ta maaşları hesaplara yatırıldı. Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi. Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Söz konusu düzenleme Meclis'te kabul edilse de henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. SSK ve Bağkur emeklileri zamlı aylıklarını ayın 17'si itibarıyla almaya başladı. Ancak en düşük emekli aylığı alanlara 16 bin 881 TL ödenmeye devam etti.
SSK emeklileri ayın 17-26'sında ödeme alırken, Bağkur emeklilerinde maaşlar ayın 25-28'i arasında yatıyor. Fark ödemesi ise önceki dönemlerde olduğu gibi takip eden ay içerisinde ödenmesi bekleniyor.