Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı sürüyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacağını duyurdu. Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun olmak üzere toplamda 32 ilde inşa edilecek121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.

9 İLDE GERÇEKLEŞECEK

Kurum yaptığı açıklamada, 26-31 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Her kurada mutluluğu büyütüyoruz. Bu hafta dokuz şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Yeni haftanın takvimine göre, 27 Ocak'ta Kilis'te, 28 Ocak'ta Sinop'ta, 29 Ocak'ta Niğde'de, 30 Ocak'ta Aksaray, Ordu ve Karabük'te, 31 Ocak'ta ise Samsun, Nevşehir ve Bartın'da kura çekimi gerçekleştirilecek.