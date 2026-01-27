Altın, otomobili solladı

Son dönemde değerli metallerdeki sert yükselişler devam ediyor. Geçen yıl üst üste rekor kıran altın ve gümüş fiyatları, 2026 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı. 2025 yılı boyunca ons altın fiyatları yüzde 60 oranında artarak yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin dikkatini çekerken, sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş yaklaşık yüzde 20 ile sınırlı kaldı.

Ekonomistler, altındaki hızlı artışın otomobil fiyatlarını neredeyse yakaladığını belirtiyor. Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının ons fiyatı, dün itibarıyla 5 bin 111 dolara çıkarak rekor kırdı. Altının onsu, 31 Aralık 2025 ile 26 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 20 getiri sağladı. Gümüşün onsu da yıla 71.08 dolardan başlamasının ardından bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 55 artarak 110.12 dolara yükseldi ve tarihi zirvesini geliştirdi. Öte yandan da gram altın haftanın ilk gününü 7 bin 87 TL'den tamamladı.

MEMİŞ'TEN BAKIR TAVSİYESİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de, yükseliş trendine ara vermeyen altınla ilgili yatırımcıların merak ettiklerini yanıtladı. Memiş, "Altın yükselişini sürdürecek.

Nakde ihtiyacı olmayanlar yılın ilk yarısına kadar beklemeli. Bu seviyelerden gümüş veya ons altın almanın riskli olduğunu düşünüyorum. Ancak gram altın hikayesi bambaşka. Gümüş trenini kaçırmış olan yatırımcılar bakır trenine binebilir benim nazarımda. Bakırda yüzde 40 civarında bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim. Ama uzun vadeye baktığım zaman, gümüş altınla mı yarışır, bakırla mı yarışır sorusunun cevabı, bence bakırla yarışır" diye konuştu.