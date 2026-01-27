Altında rekor zirve! Gram altın ne kadar oldu? İşte 27 Ocak Salı altın fiyatları

Altın fiyatları gün geçtikçe rekor kırmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve birikim yapanlar tarafından Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altınında son durum ne? Peki 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ocak 2026 Salı günü altın fiyatları...
27 OCAK 2026 ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Gram altın alış fiyatı:7.070,37 TL
Gram altın satış fiyatı:7.071,27 TL
Çeyrek altın alış fiyatı:11.832,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.952,00 TL
Ons altın alış (USD) fiyatı:5.064,08
Ons altın satış (USD) fiyatı:5.064,75
Cumhuriyet altını alış fiyatı:47.147,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:47.588,00 TL
Tam altın alış fiyatı:46.591,10 TL
Tam altın satış fiyatı:47.504,06 TL