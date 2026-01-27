Bitcoin 88 bin doların altına geriledi

Bitcoin, pazar günü ABD öğleden sonra saatlerinde yaklaşık 87.800 dolar seviyesinde işlem görerek son 24 saatte yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. Bitcoin pazartesi günü 87.409 seviyesinde işlem gördü. CoinDesk verilerine göre Ether 2.880 dolara gerilerken, Solana, XRP ve Cardano gün içinde yüzde 3 ila 5 arasında düşüş yaşadı. Başlıca kripto varlıkların çoğu piyasa genelinde son yedi günde sert kayıplar verdi. Analistler, hafta sonu hareketlerinin genellikle yeni haber akışından ziyade, hafta içinde yaşanan yüksek volatilitenin ardından yapılan pozisyon ayarlamalarından kaynaklandığına dikkat çekiyor.