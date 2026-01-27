İlk kez ev alacaklara İlk Evim Kredisi! Başvuru şartları ve tarihleri neler?

İlk kez ev sahibi olacakları yakından ilgilendiren ilk evim konut kredisinin detayları araştırılıyor. Peki ilk evim konut kredisi başvuruları nereden ne zaman yapılacak? Başvuru için şartlar neler? İşte yanıtı...
İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER? BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik hazırlanan bu özel kredi paketi, sadece finansal bir destek değil, aynı zamanda dar ve orta gelirli vatandaşlar için bir barınma çözümü olarak planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evim kredisi gündeme geldi.
Toplantıda, ilk evini alacaklara ilişkin kredi risk aralığının yeniden değerlendirilmesi için çalışma başlatılması kararlaştırıldı. Yapılacak çalışma sonucunda, bankaların kullandırdığı krediler üzerinden belirlenen risk ağırlığının, ilk konutunu alacak kişiler için düşürülebileceği ifade ediliyor.
İlk konut kredisi için henüz detaylar netleşmedi. Çalışmayla ilgili detayların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.