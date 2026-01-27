İlk kez ev alacaklara İlk Evim Kredisi! Başvuru şartları ve tarihleri neler?

İLK EVİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER? BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik hazırlanan bu özel kredi paketi, sadece finansal bir destek değil, aynı zamanda dar ve orta gelirli vatandaşlar için bir barınma çözümü olarak planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evim kredisi gündeme geldi.