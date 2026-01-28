Altın ve gümüşten rekor üstüne rekor! 28 Ocak canlı altın ve gümüş fiyatları...

Altının ons fiyatı jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5 bin 250 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı.

Doların yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesinden de destek alan altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatları iç piyasada da rekor seviyeleri gördü.