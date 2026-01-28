Aydın’a altın değerinde yatırım

Devlet Su İşleri'nin Aydın'ın Çine ilçesinde yürüttüğü Çine Sulaması Projesi tamamlandığında 69 bin 800 dekar arazi suyla buluşacak. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu yatırımın ülke ekonomisine yıllık 1 milyar 312 milyon TL katkı sağlayacağını söyledi.

Balta, modern borulu sulama sisteminin bölge açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Balta, proje kapsamında,186 kilometre borulu sulama şebekesi, 18 kilometre drenaj kanalı, 1.000 adet sanat yapısı, 2 köprü, 2 pompa istasyonu, 8 menfez ve 2 tersip bendi imalatının yer aldığını ifade etti.