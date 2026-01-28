Borsada yeni zirve

Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, dün güne yüzde 0,36 yükselişle 13.225,04 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,72 puan ve yüzde 0,36 artışla 13.225,04 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.