Dev bankalar altın tahminlerini güncelledi: Rekorlar devam edecek

Yeni yıla tarihi zirvelerle giren altın , gramda 7 bin TL barajını aşarken, Morgan Stanley ve Societe Generale 'den piyasaları sarsacak yeni tahminler geldi. Ons altın için hedef yükselten devler, yükselişin arkasındaki 3 kritik nedeni de sıraladı. Gram altın 7 bin 127 lirayla, ons altın ise 5 bin 111 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altındaki yükseliş nedeniyle gramdaki makas 250 liraya ulaşmış durumda. Ons altın ise şu sıralar 5 bin 94 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD 'li Morgan Stanley ve Fransız Societe Generale altında hedef fiyatlarını yükseltti.

6 BİN DOLARA ÇIKARDI

Morgan Stanley, altın için yeni bir değerlendirme yaptı. Altın için iyimser senaryosunu yukarı çeken banka, 2026'nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak belirledi. Banka, bu görünümün arkasında süregelen jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu vurguladı.

Güçlü ETF talebinin birkaç yıldır devam eden arz açıklarının ardından sınırlı stokları da tükettiği ifade edildi. Fransız Societe Generale ise yıl sonu ons altın tahminini bin dolar yükseltti. Dev banka tahminini 5 bin dolardan 6 bin dolara çıkardı.