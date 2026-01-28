MTV’de ilk taksit için son hafta

Motorlu Taşıtlar Vergisi
'nde (MTV
) birinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödemelerin, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor. Süresi içinde ödeme yapmayanlar için aylık gecikme faizi uygulanacak. MTV'nin ilk taksiti, vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla ödenebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödeme imkânı bulunuyor. Plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileriyle yapılan işlemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hızlı ve pratik şekilde tamamlanabiliyor. Yetkililer, araç muayenesinin yapılabilmesi için MTV dahil tüm vergi borçlarının ödenmiş olması gerektiğini hatırlattı.