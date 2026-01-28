TÜRSAB’dan 10 küresel seyahat portalına erişim engeli

Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), yurt dışı merkezli bazı seyahat ve rezervasyon portallarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin hukuki süreç başlattı. TÜRSAB, turizm alanında satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmeti sunduğu belirtilen, dünyada en bilinen konaklama hizmetlerinin başında yer alan Airbnb dahil 10 internet sitesine erişim engeli getirilmesi talebiyle dava açıldığını duyurdu. Birlik, dava konusu uygulamaların seyahat acentaları açısından haksız rekabete yol açtığını kaydetti. TÜRSAB tarafından erişim engeli talep edilen seyahat portalları şunlar: Airbnb, Expedia, Getyourguide, Viator, Isango, Toursbylocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com, Musement.