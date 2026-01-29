11 petrol kuyusuna yerli enerji desteği

Diyarbakır'da üç farklı kuyudan çıkarılan doğal gazdan üretilen elektrik bölgedeki 11 petrol kuyusunun ihtiyacını karşılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, enerjide önemli bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor. Bölge, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yatay sondaj yöntemiyle kaya petrolü üretimine hazırlanıyor. Bir yandan da Diyarbakır, doğal gaz üretimi yapılan kuyulara ev sahipliği yapıyor. TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplam 60 bin metreküp doğal gaz üretiliyor.