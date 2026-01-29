Emekliye çifte destek geliyor! Gözler ikramiye ve ikinci maaşa çevrildi! İşte emekliye müjdenin detayları...

KİM, NE KADAR ALACAK?

Mevcut uygulamada kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir emekli, yüzde 12,19'luk artışla yaklaşık 9 bin 985 TL aylık alacaktı. Yeni düzenleme kapsamında bu tutar, Hazine tarafından sağlanacak destekle 20 bin TL'ye yükseltilecek. Bu grupta Hazine katkısı yüzde 100'ün üzerine çıkacak.

Kök maaşı 10 bin TL olan bir emekli için Hazine desteği 10 bin TL seviyesinde olacak. Kök maaşı 15 bin TL olanlara 5 bin TL, 17 bin 827 TL olanlara ise 2 bin 173 TL tutarında destek sağlanacak.

Kök maaşı 12 bin TL olanlar: 8 bin TL Hazine desteğiyle aylık 20 bin TL'ye ulaşacak.

Kök maaşı 15 bin TL olanlar: 5 bin TL destek alarak maaşı 20 bin TL'ye tamamlanacak.

Kök maaşı 18 bin TL olanlar: 2 bin TL Hazine katkısıyla toplam 20 bin TL aylık alacak.