İTB’nin işlem hacmi 177 milyar liraya ulaştı

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) 2025 yılındaki işlem hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 49 artarak 177 milyar liraya ulaştı. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsanın ocak ayı olağan meclis toplantısında, gelecekte akıllı, verimli ve sürdürülebilir üretim yapanların kazanacağını söyledi. Borsanın işlem hacminde önemli artış yaşandığını ifade eden Kestelli, "Toplam işlem hacmimiz 2024 yılına göre yüzde 49 oranında artarak 177 milyar lira oldu. Borsamızda tescili yapılan toplam işlem 285 bin olurken, bu işlemlerin yüzde 76'sı peynir, et, yem, yumurta ve un tescillerinden oluştu" dedi.

Kestelli, işlem hacminden en yüksek payı sırasıyla hayvansal ürünler, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, küspeler ve yemler, pamuk, zeytin ve zeytinyağının aldığını, bu ürünlerin hacmin yüzde 76,5'ini oluşturduğunu anlattı.