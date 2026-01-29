İzmir’deki yeni TOKİ projesi askıya alındı

TOKİ'nin Bergama Zafer Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladığı 996 konut ve 5 dükkandan oluşan dev proje için hazırlanan imar planı değişiklikleri, Bakanlık onayının ardından bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Projenin maliyeti 2,7 milyar TL'yi aşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) İzmir'in Bergama ilçesi Zafer Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladığı 996 konut ve 5 dükkandan oluşan ticaret merkezi projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Bergama ilçesi Zafer Mahallesi'nde, mülkiyeti TOKİ'ye ait 361 ada 51 parsel üzerinde planlanan Toplu Konut Alanı projesine ilişkin hazırlanan imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı. Bu kapsamda; 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri, 28 Ocak 2026 - 26 Şubat 2026 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarıldı. Yaklaşık 2 milyar 763 milyon 475 bin 30 TL maliyetle hayata geçirilmesi planlanan projenin, 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.