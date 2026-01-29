Kadınlar için çevre dostu bir üretim modeli

İzmir Buca'da Kolektf Etk Programı Derneği (KEP) kadınlara yönelk faaliyetlerine devam ediyor. Sabancı Vakfı'nın 16. Sezon Fark Yaratanı Pervin Aydar Emeklioğlu, kadınların ekonomik bağımsızlığı için adil ve çevre dostu bir üretim modeli sürdürüyor.

İŞ GÜCÜNE KATILIYORLAR

Sabancı Vakfı tarafından toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişi ve kurumların hikayelerini tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirdiği Fark Yaratanlar Programı'nın 16. sezonda seçilen isimlerden Pervin Aydar Emeklioğlu, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi için Kolektif Etki Programı (KEP) Derneği ve Tekstil Atölyesi ortaklığıyla kadınlar için nitelikli istihdam ve girişimcilik kapılarını aralıyor. Emeklioğlu, dezavantajlı kadınların ücretsiz eğitimlerle tekstil sektöründe nitelikli iş gücüne katılmalarını sağlarken, çevre dostu üretim anlayışıyla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. İzmir'in Buca ilçesindeki dernek binasına ve atölyeye misafir olan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da çalışmaları yerinde inceleyip üretim sağlayan kadınlarla sohbet etti. Emeklioğlu'nun tekstil sektöründe dönüştürücü bir model yarattığına dikkat çeken Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "KEP Derneği ve Tekstil Atölyesi ile kadınların hayatını değiştiren bu ilham verici yolculukta Pervin'in yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.