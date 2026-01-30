Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2026'da stratejik sektörlere öncelik vereceklerini bildiren Bakan Bayraktar, "Belediyelerimizin talepleri var. Kamu kurumlarımızı, stratejik önemi haiz sektörleri, ihracat kabiliyeti olan sektörleri önceliklendiren bir modelle bu 3 bin 500 megavatı yatırımcılarımızla buluşturacağız" dedi.

'ENERJİ FİYATI DEĞİŞMEYECEK'

Enerji fiyatlarında değişiklik olmayacağını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin 2026 enflasyon hedefi, yüzde 20'lerin altında. Ama şu anda böyle bir planlamamız yok. 2026 doğal gazda rekor yılı olacak" dedi. Öte yandan Bayraktar, şubatta Somali'ye hareket etmesi planlanan Çağrı Bey'in nisanda sondaja başlayacağını dile getirerek, Türkiye'nin Suriye'ye ihraç ettiği elektriğin de 2026'da Halep hattının devreye girmesiyle daha da artacağını kaydetti.

'İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK'

Türkiye'nin dış ülkelerdeki enerji projelerine yönelik çalışmalarına da değinen Bayraktar, şubatta Libya'da yeni lisanslama ihalesi turu olacağını aktardı. Bayraktar, Türkiye'nin bu ihaleye gireceğini belirterek, "İddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum, oradan alabileceğimiz sahalarda yeni projeleri birlikte geliştirebileceğiz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Libya'ya Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz" diye konuştu.