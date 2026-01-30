Altın kritik seviyeyi bir gecede aştı

ABD dolarında zayıflık ons altını yeni zirvelere taşımaya devam ediyor. Ons altında dün 5.598 dolar seviyesi test edilirken, gram altın da tarihi rekor kırdı. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın dün 8 bin TL'yle güne başladı. Gün içinde 7 bin 900 TL'ye düşen altın kendi rekorunu kırdı. Marex analisti Edward Meir, artan ABD borcu ve küresel ticaret sisteminin ABD merkezli yapıdan bölgesel bloklara ayrıldığına dair işaretlerin yatırımcıları altına yönelttiğini söyledi. OCBC analistleri, altının artık yalnızca kriz veya enflasyon koruması değil, farklı makro koşullarda çeşitlendirme sağlayan güvenilir bir değer saklama aracı olarak görüldüğünü belirtti. Öte yandan uzmanından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında 10 bin TL, ons altında 5 bin 500 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu belirtti. Memiş açıklamasına, "Yatırım tavsiyesi değildir" notunu da düştü.