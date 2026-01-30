Başkan Arıkan’dan temizlik altyapısına dev yatırım yapıldı

Söke Belediyesi, temizlik altyapısında bugüne kadar yapılan en kapsamlı yatırımlardan birine daha imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen 345 adet yeni çöp konteyneri, belediye şantiyesine teslim edildi. Modern ve dayanıklı konteynerler, kısa süre içinde ilçe genelindeki mahallelere dağıtılacak. Son teslimatla birlikte son 6 ayda Söke'ye kazandırılan konteyner yatırımının mali değeri 7 milyon TL'yi aşarken, Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın görev süresi boyunca sadece konteyner alımına yapılan toplam yatırım 20 milyon TL'nin üzerine çıktı. Bu rakam, Söke Belediyesi tarihinde temizlik altyapısına yönelik en güçlü adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

'YAŞANABİLİR BİR SÖKE'

Yeni konteynerlerle birlikte ilçe genelinde konteyner yenilenme oranı yüzde 75'e ulaşacak. Böylece hem çevre temizliği güçlenecek hem de halk sağlığı açısından önemli bir kazanım sağlanacak. Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Söke hedefiyle çalışıyoruz. Son dönemde 575 yeni konteyneri ilçemize kazandırdık. 2,5 yıllık görev süremde Temizlik İşleri Müdürlüğümüze yaptığımız yatırım 20 milyon TL'yi geçti. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Söke için yatırımlarımız sürecek. Az laf, çok iş anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. Başkan Arıkan Söke'de temizlik hizmetlerinde kalite çıtasını yükseltmek için önümüzdeki süreçte yatırımların devam edeceğini de söyledi.