Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? | 30 Ocak Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında ticari ve özel araç sahipleri için benzin ve motorinde tabelalar üst üste değişti. Brent Petrolün aylar sonra ilk kez 70 doların üzerine fırlaması, akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Benzinin litresine 16 Ocak 2026 tarihinde bu gece yarısından itibaren 1,67 TL zam yapılmış, litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL arasına yükselmişti. Benzinin litresine 0,95 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle zammın 95 kuruşluk kısmı geri alınmış oldu. Benzin fiyatlarına yapılan indirim ile birlikte litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 53,87 TL ile 55,03 TL arasına geriledi.

MOTORİNE ÜST ÜSTE ZAM GELDİ

Akaryakıt fiyatlarına 2026'nın ilk indirimi motorine gelmiş, dizel yakıtın litresi 93 kuruş indirim ile 53,44 TL'ye kadar düşmüştü. Motorine indirimin ardından 1,09 ve 1 TL'lik iki zam yapıldı. Litresi 56 TL'ye dayanan motorinin litresine 1 lira 43 kuruş daha zam yapıldı. Zammın ardından 3 büyük şehirde dizel yakıtın litresi ortalama olarak İstanbul'da 57 TL'ye İzmir'de 58,50 TL'ye, Ankara'da ise 58,30 TL'ye yükseldi.

AKARYAKIT FİYATINA ZAM GELECEK Mİ?

Brent petrol fiyatı eylül 2025'ten bu yana ilk defa 70 dolar/varil seviyesini gördü. Petrol yeni günde yüzde 3,29 artışla 70,65 dolardan fiyatlanırken akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Sektörde şuan için ne motorin ne de benzin için bir zam beklentisi bulunmuyor.