‘Ayakçı emlakçılık’ yeni düzenlemeyle son buluyor

Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi bugün başlıyor. Bu düzenlemeyle birlikte artık 'Ayakçı' emlakçı sorunu ortadan kalkacak. Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi bugünden itibaren pilot bölge olarak İzmir, Antalya ve Sivas'ta başlayacak. Uygulama 15 Şubat'tan itibaren de tüm Türkiye'de zorunlu olacak. Uygulama ile taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlar emlak sitelerine ilan girişi yapamayacakları için "ayakçı" diye tabir edilen Vergi Levhası, Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi ve ofisleri olmayan kişiler bu mesleği artık yapamayacak. İlan platformlarında yer alan sahte ilan sorunu da son bulacağı gibi düzenleme, bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçecek.