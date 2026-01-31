Ocak ayında enflasyon artışı alan emeklilerin taban maaşı da kesinleşti. Buna göre Resmi Gazete'de yayımlanan yasa ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayından itibaren 20 bin liradan daha az maaş yatırılamayacak. En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılması halinde 16 bin 881 liradan 18 bin 939 liraya yükselecekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Ardından da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşın 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin teklif yasalaştırıldı. Mevcut durumda; 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 kişi faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bine çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar lira olacak. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin liraya ulaşmayan 17 bin 827 liradan daha az kök maaşı olan emeklileri kapsıyor.

Ocak ayına ait enflasyon artışı yapılmış maaşlar tüm emeklilere ödendi. Emekliler yasa henüz çıkmadan maaşlarını aldıkları için eski taban maaş olan 16.881 TL'yi aldılar. Şimdi emeklilere 3.119 TL'ye ulaşacak farklar ödenecek. Önümüzdeki aydan itibaren 6 ay boyunca en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak uygulanacak. Emekli maaşları aylık tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17'si ila 28'i arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı maaşlarını yasa beklendiği için mevcut 16 bin 881 lira taban aylık üzerinden aldı. Kök aylığı (ek ödeme dahil) 17 bin 827 liradan fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlı parası yatırıldı. Düzenleme sonrası ortaya çıkan 3 bin 119 liraya varan fark, ek bir takvimle yatırılmaya başlanacak.

NE KADAR ÖDENECEK?

Bu ay hesabına 20 bin liranın altında ödeme yatırılan emeklilere, bu tutarı 20 bin liraya tamamlayacak şekilde fark yatırılacak. Maaş gününde hesabına 16 bin 881 lira yatırılana 3 bin 119, 17 bin lira yatırılana 3 bin, 18 bin lira yatırılana 2 bin, 19 bin lira yatırılana da bin lira fark verilecek. 20 bin lira taban aylık, ölüm aylığı alanlara hisseleri oranında uygulanıyor. En düşük ödeme, aylık oranı yüzde 75 ise 15 bin, yüzde 50 ise 10 bin, yüzde 25 ise 5 bin lira oldu. Bu ay bu tutarların altında para yatırılmışsa, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödemesi olacak.

Örneğin; aylık oranı yüzde 75 olan ve bu ay hesabına 12 bin 661 lira yatırılan vatandaşlar, 2 bin 339 lira fark alacak. Aylık oranı yüzde 50 olan ve bu ay 8 bin 440 lira ödeme alana bin 559 lira fark verilecek. Aylık oranı yüzde 25 olan ve hesabına 4 bin 220 lira yatırılana ise 779 lira fark söz konusu olacak.