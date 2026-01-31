Katılım Finans Kefalet Destek Programı tanıtıldı

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı, 30 Ocak'ta İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nde düzenlenen imza ve tanıtım töreniyle kamuoyuna duyuruldu. Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, KGF'nin bugüne kadar 611 binden fazla firmaya 1 trilyon 702 milyar TL krediye kefalet sağladığını hatırlattı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise "Güçlü kamu desteğimiz, yaygın hizmet ağımız ve sağlam finansal yapımızla KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün her zaman yanında olduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz ürün ve iş birlikleriyle faizsiz finansmana erişimi daha da yaygınlaştırıyoruz" dedi.