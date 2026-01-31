‘Madencilik Afyonkarahisar ekonomisinin omurgasıdır’

CHP Afyon İl Başkanlığı'nın "Afyon'un Toprağı, Suyu ve Geleceği Madenciliğe Kurban Edilemez" çıkışına Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu sert tepki gösterdi. Ekonomik açıdan öne çıkan ülkelerin gelişimleri incelendiğinde hepsinin madenlerini etkin bir şekilde ekonomiye kazandırarak refahlarını artırdıklarının görüldüğüne dikkat çeken Alimoğlu, "Afyonkarahisar'ın geleceği yalnızca sloganlarla korunamaz. Bu şehir, üretmeden, çalışmadan, ihracat yapmadan ayakta kalamaz. Madencilik, Afyonkarahisar ekonomisinin omurgalarından biridir. Bugün bu sektörü hedef tahtasına koymak, binlerce emekçinin ekmeğini tartışmaya açmak anlamına gelir" diye konuştu. Öte yandan Alimoğlu, Afyonkarahisar'ın 2025 yılında ihracatını yüzde 25'lik artışla 341 milyon dolardan 428 milyon dolara çıkardığına dikkat çekti.