TV+ sana yeter" anlayışıyla kullanıcıların farklı platformlar, hesaplar ve şifreler arasında kaybolmasının önüne geçen TV+, izleyicileri için tek platformda sade bir yapı, zengin ve katmanlı bir izleme deneyimi sunuyor. Sonsuz içerik karmaşasından ve farklı platformlara ödenen yüksek maliyetlerden yorgun düşen aboneler, TV+ ile seçkin kataloglara, kullanımı kolay bir ara yüze ve ödemeye değer bir dünyaya geçiş yapıyor.

GÜÇLÜ BİR KÜTÜPHANE, YERLİ VE GLOBAL ORTAKLIKLAR, DÜNYACA ÜNLÜ YAPIMLAR

TV+; DreamWorks, Paramount, Universal, AMC, Mubi, tabii gibi dikkat çeken yerli ve global iş birlikleri ile iddialı yapımları ekranlara taşıyor. Ayrıca yakın zamanda gerçekleştirilen stratejik bir iş birliği ile Apple TV+'nin 25 filmi de 2026 yılı boyunca TV+'ta sinema severlerle buluşuyor. The Walking Dead, Tulsa King, Landman gibi her sezonu heyecanla beklenen diziler TV+ kataloglarında dikkat çekiyor. Platformdaki bir diğer güçlü kategori ise HBO Max kütüphanesi oluyor. Prens'ten Game of Thrones'a, The Last of Us'tan House of the Dragon'a uzanan tüm HBO Max içerikleri, eş zamanlı yayınlanacak şekilde TV+'ta yer alıyor. Bu güçlü teknoloji entegrasyonu sayesinde kullanıcılar HBO Max içeriklerine TV+ içinde doğrudan erişebiliyor. Nostalji sevenler ise TV+'ın yeni nostalji serisi ile geçmişte bir yolculuğa çıkıyor. Alf ve Mavi Ay gibi ses getiren dizilerle başlayan bu seri, yine özlenen yapımlarla 2026 boyunca devam edecek.

SEYİR DENEYİMİNİ YÜKSELTEN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

TV+ tüketici beklentilerine uygun olarak sunduğu teknolojik özellikleri ile de ayrışıyor. Canlı TV yayınlarının 7 güne kadar geri alınabilme ve yeniden izlenebilme özelliğinin yanı sıra kontrolü izleyiciye bırakan kaydet-izle, indir-izle seçenekleri TV+'ta öne çıkıyor. Hem canlı yayın akışında hem de geniş içerik kütüphanesinde izleyiciye bir avantaj sağlayan kişiselleştirilmiş öneri mekanizması ise TV+'ın kullanıcı deneyimini yükseltiyor. Tablet, bilgisayar, cep telefonu ve televizyon gibi 4 farklı ekrandan erişilebilen platformda, içerikler 4K yayın kalitesiyle izleniyor.

SPORUN EN HEYECANLI ANLARI TV+DA

TV+, spor tutkunları için de güçlü ve kapsamlı bir seyir deneyimi sunuyor. tabii iş birliğiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi ligler seçili maçlar ile TV+ izleyicileriyle buluşuyor. Ayrıca S Sport iş birliğiyle La Liga, Serie A, EuroLeague, NBA ve UFC keyfi ekranlara taşınıyor. Eurosport ile olimpiyat oyunları, bisiklet ve tenis turnuvaları gibi dünyanın en önemli spor organizasyonları TV+ üzerinden takip edilebiliyor. 2026 yılında MotoGP Yarışları'nın eklenmesiyle spor kategorisini genişletecek olan TV+, yarış severler

için keyifli bir deneyim yaşatacak.

OSCAR VE BAFTA ADAYI İDDİALI FİLMLER

Oscar ve BAFTA adaylıklarının açıklanmasının ardından, ödül sezonunun en çok konuşulan filmleri de TV+'ta öne çıkıyor. Oscar adayları arasında yer alan, 52 adaylık ile toplam 11 film ve BAFTA tarafında da 22 adaylık ile toplam 6 film, 2026 yılı boyunca TV+ ekranlarında olacak. Bu sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olan One Battle After Another, Leonardo DiCaprio'nun başrol performansıyla Oscar ve BAFTA'nın favorileri arasında yer alıyor. Yılın en çok konuşulan filmlerinden Sinners da hem Oscar hem BAFTA cephesinde çoklu adaylıklarıyla ve güçlü oyuncu kadrosuyla fark yaratıyor. Marty Supreme de güçlü anlatısı ve iddialı performanslarıyla çok sayıda Oscar ve BAFTA adaylığına sahip. Başroldeki Timothée Chalamet'e, Oscar ödüllü aktris Gwyneth Paltrow eşlik ediyor. Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho'nun politik gerilimi The Secret Agent ise yılın en etkileyici uluslararası yapımları arasında gösteriliyor. Türkiye'de 2026 yılı boyunca farklı tarihlerde platforma yüklenecek ve sadece TV+'ta izlenebilecek Oscar adayı yapımlar arasında; The Smashing Machine, F1, The Lost Bus gibi konuşulan filmler bulunuyor. Bu seçki, yalnızca adaylıklarıyla değil; güçlü hikâyeleri, yönetmenlik vizyonları ve yıldız performanslarıyla da ödül sezonunun ruhunu yansıtıyor. TV+'ın adeta bir ödül vitrinine dönüşen kataloğunda, If I Had Legs I'd Kick You, The Voice of Hind Rajab, Little Amelie gibi yapımlar da yer alacak.