İptal edilen nergisler hastaları mutlu etti

İzmir'de Bayındır Belediyesi, hava muhalefeti nedeniyle resmi programı gerçekleştirilemeyen festival kapsamında hazırlanan nergisleri, Bayındır Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile sağlık çalışanlarına takdim etti. Festival için özenle hazırlanan nergisler, iptal sonrası değerlendirilerek hastanede dağıtıldı. Bayındır Belediyesi, bu anlamlı ziyaretle hem hastalara moral vermeyi hem de fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Amacımız hastalarımıza bir nebze moral olmak, sağlık emekçilerimize ise teşekkürlerimizi küçük ama anlamlı bir jestle ifade etmekti."