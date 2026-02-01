Kenevir üretimine ilişkin esaslar yenilendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, uyuşturucu etkisi olmayacak oranda kişisel bakım ve destek ürünleri elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinin ekim ve dikiminden hasadına kadar üretim süreci, yöntemi ile kenevirden elde edilen çiçek ve yaprakların amacı dışında kullanımını engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına yönelik gerekli kontrollere ilişkin görev ve sorumluluklar düzenlendi.