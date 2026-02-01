Kredi kartlarına kapsamlı düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla kredi kartları ve bireysel kredileri kapsayan geniş kapsamlı yeni düzenlemeleri duyurdu. Alınan kararlarla birlikte, borç yükü artan vatandaşlara yapılandırma imkanı sağlanırken, kart limitleri ve konut kredilerine yönelik önemli değişiklikler de hayata geçirildi. Yapılan açıklamaya göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Bu haktan yararlanmak isteyenler için 3 aylık başvuru süresi tanındı.

Düzenleme kapsamında, kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyen kart hamillerinin, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde bankalarına başvurmaları gerekiyor. Yapılandırma işlemi, borcun güncel bakiyesi üzerinden yapılacak ve ileri vadeli işlemler de kapsama dahil edilecek. Yapılandırılan borcun aylık taksitleri, kartın ilgili aya ait asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek. Ayrıca, yapılandırılan borcun yüzde 50'si ödenmeden kredi kartı limitlerinde artış yapılmayacak. Yeni düzenleme ile birlikte, tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartı limitlerinin toplamı 400 bin TL'yi aşması halinde, limitler yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda düşürülecek. Bankalar bu işlemi yaparken, kartların son 12 ayda ulaştığı en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. BDDK ayrıca, bankaların kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar, kart sahiplerinin aylık ve yıllık gelirleriyle uyumlu hale getirmesini zorunlu kıldı.

GECİKMİŞ İHTİYAÇ KREDİLERİ YAPILANDIRILACAK

Karar kapsamında, anapara veya faiz ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri (kredili mevduat hesapları dahil) de yapılandırma kapsamına alındı. Bu krediler için de borçluların, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları şartıyla, ilave kredi kullandırılmadan ve 48 ayı geçmeyecek şekilde yeniden yapılandırma yapılabilecek.

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise konut kredileri oldu. Buna göre, birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca, 2010 yılından sonra inşa edilen ve C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.