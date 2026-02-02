Adm Elektrik’ten yatırım hamlesi

Aydem Enerji'nin elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla'ya yapacağı yatırımları artırmak için 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İrlanda borsası Euronext Dublin'de işlem görecek tahvilin ihracında, hisse senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup oldu. Adm Elektrik Dağıtım, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı yaptı. Adm Elektrik Dağıtım'ın ilk kez gerçekleştirdiği ihraç işlemi 5 yıl vadeli ve yüzde 9.5 kupon oranına sahip. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan 1.2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık yüzde 65 oldu.

Böylece işlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2.4 katına ulaşarak güçlü ve yüksek kaliteli talep tabanıyla sonuçlandı. Adm Elektrik Dağıtım, ihraçtan elde edilen finansmanı büyük oranda bölgedeki altyapı yatırım harcamaları için kullanacak.