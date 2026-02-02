Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ne kadar? 2 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları... Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ne kadar? 2 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları... Son dakika haberleri... Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş devam ediyor. Cuma günü değer kaybederek haftayı kapatan altın yeni haftaya da düşüşle devam ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 2 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları... AA









Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 10 azalışla 6 bin 777 liradan tamamladı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 9,3 değer kaybıyla 6 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 383 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 953 liradan satılıyor.





ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerin yanı sıra yatırımcıların kar realizasyonu ve pozisyonlarını likidite etme isteği varlık fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor.



Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörüler de fiyatlamalarda öne çıkıyor.



Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentileri aşması, enflasyonist baskıların sürebileceğine dair endişeleri artırırken Fed'in faiz indirimine gitmek için acele etmeyeceği yönündeki öngörüleri pekiştirdi.