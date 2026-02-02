Bakan Kurum: 10 ilimiz için kura heyecanı başladı

TÜRKİYE genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde 2-8 Şubat kura programı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başladı" dedi. 2- 8 Şubat haftası takvimine göre; bugün Elazığ'da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562, Zonguldak'ta 1.872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1.633, Düzce'de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1.805, Kırıkkale'de 1.736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.