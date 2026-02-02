İsviçrel bankasından altın yatırımcılarına kritik uyarı

İSVİÇRELİ yatırım bankası UBS, altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin yalnızca taleple alakalı olmadığına dikkat çekerek, küresel belirsizliklerin de fiyatlar üzerinde etkili olacağına işaret etti ve ABD'deki ara seçimlerin baskı yaratabileceğini değerlendirdi. Banka, 2026 yılına ilişkin ons altın tahminini ise, 6 bin 200 dolara yükseltti. Güncellenen projeksiyonlar, Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemlerini kapsıyor. Bankaya göre, altın fiyatları, ons başına 5 bin 900 dolar seviyesine gerileyebilir.