Türkiye’nin gaz portföyü büyüyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dörtyol'daki Ertuğrul Gazi FSRU tesisinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının büyük kısmını gemilerle sağladığını ve bu gazı gaz fazına çeviren tesisin bölge arz güvenliği için kritik olduğunu belirtti. Bakan, mevcut kapasiteyi iki katına çıkaracak yeni bir FSRU planlandığını, ayrıca Akdeniz'de başka bir FSRU yatırımının da gündemde olduğunu ifade ederek, önümüzdeki 2 yılda günlük sıvılaştırılmış doğal gaz kapasitesini 160 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkarma hedefini paylaştı.