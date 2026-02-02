Yabancı yatırımcıların BİST 100’e ilgisi arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2026 yılının ilk ayında yüzde 22.9 değer kazanarak 1997'den bu yana kaydedilen en iyi ocak ayı performansını gösterdi. Endeks, yılın ilk işlem gününe 11.296,52 puandan başlarken, 29 Ocak'ta 13.906,51 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Yurt içi piyasalarda yılbaşında başlayan alıcılı seyrin ay boyunca devam ettiği gözlendi.

EN YÜKSEK SEVİYEDE

Endeksin dolar bazındaki karşılığı 320.38 puana yükselerek 2 Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ocak ayında günlük ortalama işlem hacmi 178.2 milyar lira olurken, en yüksek hacim 29 Ocak'ta 302.5 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Ocak ayında 202,7 puana kadar gerileyerek TL varlıkların güvenini destekledi. Jeopolitik ve küresel ekonomik belirsizliklerin sürdüğü ortamda, TL varlıklara yönelik ilgi dikkat çekti. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümü "pozitif"e çevirdi. Yabancı yatırımcılar da piyasadaki alımlarını sürdürdü. Ocak ayında yurt dışı yerleşikler toplam 3.5 milyar dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 1 milyar dolarlık hisse senedi alımı yaptı.