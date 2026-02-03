Haberler Ekonomi EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR? ŞUBAT 2026 HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR? ŞUBAT 2026 HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? Emekli maaş promosyonlarından yararlanmak isteyenler bankaların maaş promosyon kampanyalarını araştırıyor. En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Emekli promosyon şartları neler? Kamu bankaları ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları... HABER MERKEZİ









Bankaların emekli maaş müşterileri için maaş promosyon kampanyaları devam ediyor. Emekli müşteriler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor. Peki hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? İşte rakamlar...

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2026'dır. 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı bulunuyor. Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.