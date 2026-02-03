  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR? ŞUBAT 2026 HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekli maaş promosyonlarından yararlanmak isteyenler bankaların maaş promosyon kampanyalarını araştırıyor. En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Emekli promosyon şartları neler? Kamu bankaları ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları...

Bankaların emekli maaş müşterileri için maaş promosyon kampanyaları devam ediyor. Emekli müşteriler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor. Peki hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? İşte rakamlar...

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2026'dır. 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı bulunuyor.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

ZİRAAT BANKASI
0 TL-9.999,99 TL - 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

YAPI KREDİ

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

ING EMEKLİ PROMOSYONU 2026

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

