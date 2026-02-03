  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam yapıldı mı? | 3 Şubat Salı

Döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına etki ederken değişen fiyatlar sürücüler tarafından merakla takip ediliyor. 3 Şubat Salı günü akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG'ye zam yapıldı mı? İşte detaylar...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik, yeni yılda devreye uygulamaya koyulan ÖTV düzenlemesi akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

LPG'YE ZAM

Son olarak, 3 Şubat Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde LPG otogaza 0.74TL zam yapıldı. Benzin ve motorinin litresine ise herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı.

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

4 Şubat Çarşamba gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 2.72 TL; LPG otogaza ise 0.74 TL zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL PETROL FİYATLARI

Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor.

Brent petrolün varili 65,99 dolar oldu.

Peki, 3 Şubat'ta akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı…

3 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 55.34 TL

Motorinin litresi: 57.46 TL

LPG: 30.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 55.16 TL

Motorinin litresi: 57.28 TL

LPG: 29.49 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 56.24 TL

Motorinin litresi: 58.54 TL

LPG: 29.97 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 56.53 TL

Motorinin litresi: 58.81 TL

LPG: 29.89 TL

