Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam yapıldı mı? | 3 Şubat Salı

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik, yeni yılda devreye uygulamaya koyulan ÖTV düzenlemesi akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

LPG'YE ZAM

Son olarak, 3 Şubat Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde LPG otogaza 0.74TL zam yapıldı. Benzin ve motorinin litresine ise herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı.