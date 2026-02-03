Kredi kartı limitleri düşecek mi? Yeni limitler ne kadar olacak? Son tarih belli oldu

15 Şubat'a kadar yapılacak çalışma sırasında, yani limit azaltması yapılırken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. BDKK kararına göre limit belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.

BÜTÜN KREDİ KARTLARININ TOPLAMI ÖNEMLİ

NTV'nin haberine göre, İlk limit azaltması çalışmasında, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak. Yani 400 bin lira limiti olan kart sahibinin limiti devam edecek. Ancak, bu limit sahip olduğu bütün kredi kartlarının toplam limiti olmak zorunda. BDDK kararında "Karar tarihi itibarıyla kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limiti 400 bin lira" ifadesiyle, bir kişiye ait bütün kredi kartlarının toplamının limit azaltma çalışmasında esas alınmasını istedi.

Bu ifade, bir kişinin iki ve üç ayrı bankadan, toplam 600 bin liralık kredi kartı limitine sahip olması durumunda, 400 bin liralık sınırı aştığı anlamına geliyor. Bu durumda bu kartı sahibi 400 bin liralık istisna maddesinden yararlanamayacak.

Kredi kartlarının toplam limiti 400 bini geçmeyen müşteri limiti ise azalmayacak.

Ancak 400 bin liranın biraz üstünde limiti olan bütün kartların limitinin düşme ihtimali var.