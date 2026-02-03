Milyonlarca emekliye fark ödemesi yarın yatıyor! Emekliye çifte müjde: Vatandaşlık maaşı geliyor! Bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.

KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?

Öte yandan maaş farkı için ödeme takviminin belli olmasının ardından 2026'da emeklileri rahatlatacak bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı da şimdiden araştırma konusu olmayı sürdürüyor.

EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

Emeklilerin gelir desteğini artıracak önemli bir düzenleme de Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi olacak. Vatandaşlık maaşının 2026 yılında başlaması için çalışmalar hız kazandı. Haziran ayında pilot illerde başlaması planlanan uygulama, sonraki dönemde tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

Sistemden özellikle emekliler de faydalanacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak.