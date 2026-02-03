Milyonlarca emekliye fark ödemesi yarın yatıyor! Emekliye çifte müjde: Vatandaşlık maaşı geliyor! Bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

Milyonlar için yeni yılda uygulanacak en düşük emekli maaşı belli oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan emekli taban aylığı refah payı ile 20.000 TL'ye çıkarılması için yasal süreç sona erdi. TBMM'de tamamlanan çalışmaların ardından karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) beklenen açıklama geldi.
Emekliler 3.119 TL'lik maaş farkını yarın itibarıyla alacak. Gözler şimdi 2026'da emeklileri rahatlatacak bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşına çevrildi. İşte ayrıntılar...
EN DÜŞÜK MAAŞ 20 BİN TL OLDU
En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılması halinde 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasa çalışması TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mevcut durumda; 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emekliyi kapsıyor.
SGK 3.119 TL'LİK MAAŞ FARKININ YATIRILACAĞI TARİHİ AÇIKLADI
SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı maaşlarını yasa onaylanmadığı için mevcut 16.881 TL üzerinden almıştı. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zam oranında maaşları yatırıldı.
Yasalaşan düzenleme sonrası oluşan 3.119 TL'lik fark için ek bir takvim açıklanması gerekiyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş farkı ödemeleri için beklenen açıklamayı yaptı.
SGK maaş farkı ödemelerinin 4 Şubat itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı anda yapılacağını duyurdu.
SGK'nın açıklamasına göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar,
Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar,
Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını 4 Şubat 2026 Çarşamba günü banka veya PTT şubesinden çekebilecek.
Farklar tek seferde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Emeklilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak.
SGK bu kapsamda maaş farkı için emeklilerin hesaplarına yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapacak.
KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?
Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.
Kök Maaşı 12.000 TL olan: 8.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
Kök Maaşı 15.000 TL olan: 5.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
Kök Maaşı 18.000 TL olan: 2.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
Öte yandan maaş farkı için ödeme takviminin belli olmasının ardından 2026'da emeklileri rahatlatacak bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı da şimdiden araştırma konusu olmayı sürdürüyor.
EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR
Emeklilerin gelir desteğini artıracak önemli bir düzenleme de Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi olacak. Vatandaşlık maaşının 2026 yılında başlaması için çalışmalar hız kazandı. Haziran ayında pilot illerde başlaması planlanan uygulama, sonraki dönemde tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.
Sistemden özellikle emekliler de faydalanacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.
İKRAMİYE İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI
En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının ardından bir diğer önemli konu da ilk kez 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyelerine yapılacak zam.
Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelerde yapılacak artışı merak ediyor. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.
Ekonomi yönetimi ikramiye artışına ilişkin çalışmaları yürütürken, bütçeye etkisini hesaplıyor.
İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?
Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.