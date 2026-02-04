Altının onsu en iyi aylık performansını gösterdi

ALTININ ons fiyatı ocak ayında yüzde 12,42 artarak Kasım 2009'dan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi. Altında geçen yılki rekor serisi ocak ayında da devam etti. Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu söz konusu gelişmelerin etkisiyle 5 bin 598 dolara kadar yükseldi. Ayın son işlem gününde etkili olan kar satışları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Kevin Warsh'ı aday göstermesinin etkisiyle altının onsu yüzde 10,13 değer kaybetti. Görülen bu sert satışa rağmen altının onsu ocakta yatırımcısına çift haneli bir getiri sağladı. Altının onsu ocak ayında yüzde 12,42 artarak son 16 yılın en iyi aylık performansını gösterdi.