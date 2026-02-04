Yağışlar buğdayda rekor üretim beklentisini büyüttü

ULUSAL Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Yaşar Serpi, özellikle kar yağışlarının geçen sezonu aşarak mevsim normallerine yaklaşmasıyla olumlu bir döneme girdiklerini belirterek, "İlkbahar yağışları mevsim normalleri civarında gerçekleşir ve başaklanma döneminde aşırı sıcak yaşanmazsa buğdayda yeniden rekor üretim miktarlarını konuşuruz" dedi. Serpi, "Önceki sezona göre buğday üretimi yüzde 13,7 azalarak 17,9 milyon ton, arpa üretimi yüzde 25,9 azalışla 6 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 20,9 gerileyerek 203 bin ton ve yulaf üretimi yüzde 26,3 düşerek yaklaşık 288 bin ton civarında gerçekleşti. Mısır üretimi ise yüzde 5 artarak 8,6 milyon tona ulaştı" diye konuştu.