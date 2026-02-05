  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi 5 Şubat Perşembe akaryakıt fiyatları | Benzin, motorin LPG'ye zam geldi mi?

Döviz kurundaki sık hareketlilik ve vergi artışları doğrudan akaryakıt fiyatlarına etki ederken sabahın ilk ışıklarında vatandaşların merak ettiği soruların başında, 'Benzin, motorin, LPG, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı?' '5 Şubat akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?' geliyor. Peki Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve yeni yılda uygulamaya konan ÖTV düzenlemesi, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler 5 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarının durumunu merak ediyor. Peki, litre fiyatlarına zam veya indirim yapıldı mı? İşte detaylar…

5 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG'nin litresine herhangi bir zam veya indirim uygulanmadı.

LPG'YE ZAM

Yıl başında ÖTV düzenlemesinin ardından LPG fiyatlarına 3 Şubat itibarıyla 0,74 TL zam geldi. Böylece otogazın 3 büyük şehirde ortalama fiyatı 30 TL'ye yaklaştı.

MOTORİNE ZAM

Motorin, yeni yılda en çok dalgalanan akaryakıt oldu. İlk indirimin ardından üst üste yapılan zamlardan sonra 4 Şubat itibarıyla litre fiyatına 20 kuruşluk sınırlı bir artış daha yansıdı. Güncel fiyatlar İstanbul'da 57,48–57,66 TL, Ankara'da 58,74 TL, İzmir'de 59,01 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL PETROL FİYATLARI

Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor.

Brent petrolün varili 68,04 dolar oldu.

Peki, 5 Şubat'ta akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte yanıtı…

5 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 55.37 TL

Motorinin litresi: 57.67 TL

LPG: 30.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 55.19 TL

Motorinin litresi: 57.49 TL

LPG: 29.49 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 56.30 TL

Motorinin litresi: 58.78 TL

LPG: 29.97 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 56.58 TL

Motorinin litresi: 59.05 TL

LPG: 29.89 TL

