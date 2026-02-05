5 Şubat Perşembe akaryakıt fiyatları | Benzin, motorin LPG'ye zam geldi mi?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve yeni yılda uygulamaya konan ÖTV düzenlemesi, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler 5 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarının durumunu merak ediyor. Peki, litre fiyatlarına zam veya indirim yapıldı mı? İşte detaylar…