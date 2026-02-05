Gelir Tamamlayıcı Destek Programı bu yıl başlayacak

GELİRİ belirli eşiğin altında kalan hanelere gıda, ısınma ve kira gibi yardım kalemlerinin verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) bu yıl hayata geçirilecek. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adlı uygulamanın bu yıl bazı mahallelerde pilot uygulamasının başlatılması daha sonra da ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Uygulama kapsamında Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları, sistem ve gelirler üzerinde inceleme başlatarak çalışma yapıyor.

ISINMA YARDIMI DA OLACAK

Çalışmaların tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek yeni sistemle, geliri belirli eşiğin altındaki ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar verilecek. Isınma giderlerinin fazla olduğu illerde ailelere ısınma yardımı yapılacak. Bölge ve mahalle bazlı incelemelerin ardından sosyal destek programı kapsamında kira yardımı da gerçekleştirilecek.