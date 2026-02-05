Kuru gıdada fiyatlar sabitlenecek

KURU gıda ve kuruyemiş toptancıları, ramazan ayında temel gıda maddelerinde fiyatlarda artış yapmayacaklarını açıkladı. Yaklaşan ramazan ayıyla birlikte kuru gıda toptancıları mercimek, pirinç, kuru fasulye gibi temel gıda maddelerinde, kuruyemiş toptancıları ise kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve üzüm gibi ürünlerde fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Ramazan ayı, kuru gıda tüketiminin arttığı, aile sofralarının daha da önem kazandığı özel bir dönem. Geçtiğimiz yıl ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 80 gün boyunca sabit fiyat uyguladık" ifadelerini kullandı.